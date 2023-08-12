العالم علمين .. فنون قصور الثقافة تُزين مشاركاتها بأجواء كرنفالية بمهرجان العلمين

في أسبوعها الثالث

العالم علمين .. للأسبوع الثالث على التوالى، لا تزال فرق الفنون الشعبية تحدث حالة من البهجة والتفاعل وأجواء كرنفالية بمهرجان العلمين، ضمن البرنامج المقدم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مشاركتها في المهرجان الفني الكبير بالعروض الشعبية التي تقدم فنون وتراث المحافظات المصرية لجمهور وضيوف المهرجان.

الحرية للفنون الشعبية

فرق قصور الثقافة تشعل أجواء مهرجان العلمين

باقة من الفنون الثرية على الممشى السياحي بكورنيش العلمين الجديدة

وبحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، قدمت الفرق الفنية التابعة للإدارة، أمس الجمعة، على الممشى السياحي بكورنيش العلمين الجديدة، باقة من فنونها الثرية التي شهدت تفاعلا كبيرا، وبدأت بفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، والتي قدمت فاصلا مميزا لأشهر رقصات وأغنيات الفلكلور السكندري المعبر عن المدينة العريقة بأحيائها الشعبية الشهيرة.

فرقة سوهاج للفنون للفنون الشعبية

ومن الصعيد قدمت فرقة سوهاج للفنون للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز رقصاتها التي تعد تمثيلا حيا لتراث منطقة الصعيد الذي يعتمد على الكلمة والنغمة والحركة الشعبية للمنطقة، بمصاحبة الآلات الموسيقية وسط تفاعل كبير.

فرق قصور الثقافة تشعل أجواء مهرجان العلمين

فرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، واستمرارا للعروض المميزة قدمت فرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم عدة فقرات من الغناء الفلكلوري المصري بمصاحبة الآلات الشعبية المختلفة كالطبلة والمزمار والأرغول والربابة والصاجات نالت إعجاب الجمهور الغفير الذي تفاعل مع الفقرات المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة. واختتمت الفعاليات بديفيله فني ضم جميع الفرق المشاركة علي أنغام الطبلة والمزمار والصاجات في تناغم فني رائع.

فرق قصور الثقافة تشعل أجواء مهرجان العلمين

أجواء مهرجان العلمين

يشار إلى أن قصور الثقافة أشعلت أجواء مهرجان العلمين بفنونها الشعبية منذ تدشين مشاركتها، وتواصل فرق الهيئة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان الذي يعد أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس الحالي، تحت شعار "العالم علمين".