مجلس حكماء المسلمين يؤكد أهمية تنمية مهارات الشباب

بمناسبة اليوم الدولي للشباب..

دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات الشباب؛ للقيام بدور فاعل في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.



وبمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الثاني عشر من أغسطس كل عام، يؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أن الشباب هم عماد الأمم ومستقبلها المشرق، وأنه لا بد من منح الشباب الفرصة الكاملة في كافة مجالات التنمية واستثمار طاقاتهم وجهودهم ومبادراتهم البنَّاءة من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتهم والإنسانية.



يُولِي مجلس حكماء المسلمين الشباب أهمية كبيرة؛ من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة والفعاليات المختلفة، التي تركِّز على تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية وتعزيزها.

منتدى شباب صناع السلام"، إحدى مبادرات مجلس حكماء المسلمين



اختتمت في الـ ١٤ من يوليو الماضي فعاليات النسخة الثانية من "منتدى شباب صناع السلام"، إحدى مبادرات مجلس حكماء المسلمين، التي انعقدت في جنيف بسويسرا بمشاركة ٥٠ شابًّا وشابة من ٢٤ دولة حول العالم، وذلك بهدف تأهيل جيل من الشباب قادر المساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تهدد الإنسانية وصناعة السلام العالمي.

يذكر الموسم الثاني من ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه انطلق تحت شعار «تمكين المرأة»، في الفترة من 11/8/2023 م إلى 10/9/2023م، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك انطلاقًا من رسالة الأزهر ونهجه في نشر الفن الهادف الذي يخدم الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها.

أوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير ينطلق هذا العام تحت شعار «تمكين المرأة»، لأن رسالة الأزهر العالمية تؤكد ما أوجبه الشرع الحنيف من تقدير المرأة وتمكينها وتعزيز دورها، فضلا عن التأكيد على أن الإسلام يشجع على الفن الهادف الذي يرتقي بالمجتمعات ويُرشِّدها ويُوجِّهها الوجهة التي ترقى بالذوق والإنسانية.

من جانبها بينت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بحقوق المرأة في الإسلام، ومجابهة الصور النمطية المسيئة التي تحاول تصوير الإسلام بالدين الكاره للمرأة، مشيرة إلى أن المسابقة تستهدف التركيز في رسوماتها على المعوقات التي تواجه المرأة للقيام بدورها في مختلف مناحي الحياة، فضلا عن استعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية هادفة، كما تتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات.