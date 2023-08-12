سعر صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت في البنوك المصرية

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات الاوروبية والاجنبية والعربية، خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية وماكينات الـATM، اليوم السبت والذي يعد ثاني ايام الاجازة الاسبوعية في البنوك المصرية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاوروبية والعربية في تقرير شامل يوضح سعر العملات في أغلب البنوك المصرية والاجنبية وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، والتي جاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم السبت

العملات الأوروبية

سعر الجنية الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنية الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 39.08 جنيه للشراء، وسجل 39.54 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الجنية الإسترليني اليوم 39.08 جنيه للشراء، وسجل 39.54 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 33.73 جنيه للشراء، وسجل 34.13 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 33.73 جنيه للشراء، وسجل 34.13 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.38 جنيه للشراء، و 39.52 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.00 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.03 جنيه للشراء، مقابل 100.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.35 جنيه للشراء، مقابل 100.40 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.66 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، مقابل 102.98 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، مقابل 39.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، مقابل 39.54 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.21 جنيه للشراء، مقابل 39.67 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 39.21 جنيه للشراء، مقابل 39.53 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.83 جنيه للشراء، مقابل 34.13 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع، وفق أسعار

العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.