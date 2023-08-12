2000 مواطن يستفيدون من خدمات قافلة صان الحجر الطبية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الرجايله، التابعة لمدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية.

وأستمر عمل القافلة الطبية لمدة يومان، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع إتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي وهم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمركز ومدينة بلبيس.

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٩٤١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٦ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.