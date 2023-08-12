" ريمان النادي " مديراً عاماً للعلاقات الثقافية بجامعة قناة السويس

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتعيين السيدة ريمان علي عبد الحفيظ النادي في وظيفة مدير عام العلاقات الثقافية والعلمية بجامعة قناة السويس .

هذا وقد أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس " ريمان النادي " لتسليمها القرار ، مُتمنياً لها التوفيق والسداد .

يُذكر أن " ريمان النادي " بدأت تدرجها الوظيفي بالعلاقات الثقافية إدارة المؤتمرات والبرامج التنفيذية ثم انتقلت إلى إدارة البعثات والمنح والأجازات الدراسية ؛ لتعيين بها رئيس قسم البعثات الخارجية والداخلية ، ثم رئيس قسم الإتفاقيات والبرامج التنفيذية ، إلى أن كُلفت بالعمل مدير إدارة البعثات والمنح و الأجازات الدراسية ، كما تم تكليفها بالعمل نائب مدير إدارة العلاقات الثقافي في 7ديسمبر حتى تاريخ صدور قرار التعيين مدير عام للإدارة العامة للعلاقات الثقافية .

" ريمان النادي " حاصلة على درجة الماجستير المهني بتقدير عام ممتاز برسالة حول " أثر تطبيق إستراتيجية تخطيط المسار الوظيفي على تحقيق الإبداع الإداري وسجلت لدرجة الدكتورة برسالة بعنوان " التسويق الالكتروني ودوره في تطوير جودة الخدمات الجامعية دراسة ميدانية بالتطبيق على الجامعات الحكومية .