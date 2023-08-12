السبت 12 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سبب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي

 

كشفت رئاسة الشؤون الدينية عن سبب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام .

 

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وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية في بيان رسمي عقب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي واستكمال الشيخ عبد الرحمن السديس صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، أن الشيخ ماهر أصيب بحالة إرهاق بعد خطبة الجمعة ولم يستطع الاستكمال، ثم تقدم الشيخ السديس لاستكمال الصلاة. 

 

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ، وتمنوا له الشفاء العاجل. 

 

سبب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الشؤون الدينية عن سبب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي إنه: ألمّ بإمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

 

وأضاف أن: الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة. 

إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي خلال  صلاة الجمعة على نطاق واسع، ودعوا الله بالشفاء العاجل للشيخ ماهر المعيقلي، وألا يصيبه مكروه.   

 

وقال خطيب الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي خلال خطبة الجمعة اليوم: إن صلاح الأبناء يكون بغرس محبة الله في نفوسهم، وحثهم على الصلاة والاهتمام بها، مضيفا: استوصوا بأولادكم خيرًا، يستوصون بكم برًا.

 

سقط الشيخ ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، خلال صلاة الجمعة،  وأصيب بحالة إغماء ولم يستطع إكمال الصلاة، وتقدم بعدها الشيخ عبدالرحمن السديس وأمّ المصلين واستكمل الصلاة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية لحظة سقوط إمام الحرم المكي الشريف الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة الجمعة، واستكمل الصلاة الشيخ عبدالرحمن السديس.

 

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