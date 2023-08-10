للمصريين في السعودية.. أسعار الذهب بالمملكة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي رفع الفائدة

يوجد ما يقارب من 3 مليون مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، ويهتم عدد كبير منهم بمعرفة أسعار الذهب، بعد قرار الفيدرالى الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وفي هذا الإطار نوضح أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس.

وقد شهدت أسعار الذهب وعيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، 10 أغسطس 2023، انخفاضا بالتزامن مع أسعار الذهب على المستوى العالمي بعد قرار الفيدرالى الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وكذا تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية.

أما أسعار الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية اليوم 10 أغسطس 2023 تسجل 230.97 ريال سعودي، ما يعادل 61.59 دولار أمريكي.

وأسعار الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية اليوم 10 أغسطس 2023 سجلت 202.10 ريال، ما يعادل 53.89 دولار أمريكي.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية اليوم 10 أغسطس 2023، سجلت 173.23 ريال سعودى، ما يعادل 46.19 دولار أمريكي.

وسجل سعر الأونصة في المملكة العربية السعودية اليوم 10 أغسطس 2023 تسجل 7183 ريالا سعوديا ما يعادل 1916 دولارا أمريكيا.