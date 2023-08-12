ضبط 250 علبة سجائر مهربة بالسوق السوداء في الإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية اليوم السبت، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢٥٠ علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أنبوبة بوتاجاز صغيرة مستخدمة في غير الغرض المخصص لها.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

بالإضافة لتحرير ١٢٤ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ٢٨ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٤ محاضر للبيع أزيد من السعر، وعدد ٣٧ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٢ محضر سلع مجهولة المصدر، وعدد ٥ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ١٠ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٣ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

واشارة أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية انة تم التنبية على جميع مراكز التموين بالمحافظة والمتابعة المستمرة برئاسة المهندس عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية وتم تكليفة بعمل تقرير يوميى للعرض على الوزير المحافظ فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وايضا تم تخصيص أرقام ، للشكاوى التموينية وناشد المواطني بأن من لدية مشكلة يتم الاتصال على الأرقام التالية:-



رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.