إسبانيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للسيدات بعد الإطاحة بهولندا

فاز منتخب إسبانيا علي نظيره هولندا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كاس العالم للسيدات.

أهداف مباراة إسبانيا و هولندا بكأس العالم للسيدات

أحرزمنتخب أسبانيا التقدم في المباراة وظل نساء الماتادور في المقدمة حتي الدقيقة 91 من عمر المباراة وبعدها تمكن منتخب سيدات هولندا من التعادل في الدقيقة 91 من عمر المباراة، لحتكم اللقاء إلي الأشواط الأاضافية.

وفي الدقيقة 111 تمكن منتخب إسبانيا من أحراز هدف الفوز عن طريق اللاعبة سلمي سيليست.

وبتلك النتيجة حسم منتخب شيدات إسبانيا التاهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للسيدات، بينما ودعت ىسيدات هولندا البطولة من الدةر الربع النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل مواجهة اليابان، والسويد من أجل حسم الطرف المتأهل لنصف نهائي المونديال.

كما تستكمل غدًا مواجهات ربع النهائي حيث يتنافس منتخب سيدات فرنسا مع نظيره الأسترالي وإنجلترا مع كولومبيا.

ثم يتحدد نصف النهائي بين 4 منتخبات يتنافسن معًا يومي الثلاثاء والأربعاء 15، 16 أغسطس.

كما يتم تحديد المركز الثالث يوم السبت 19 – 8، وأخيرًا النهائي يوم الأحد 20 أغسطس.وتنظم أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم، في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخب حول العالم، للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي بدأت في التسعينيات، بـ12 منتخب فقط ثم توسيعها إلى 16 عام 1999.أمام أ