كأس العالم للسيدات.. إسبانيا تهزم هولندا وتتأهل لنصف نهائي المونديال

حجز منتخب إسبانيا لسيدات كرة القدم بطاقة التأهل الى نصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى بعد هزيمة نظيره الهولندى بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الأول بالمباراة عن طريق ضربة جزاء، أحرزتها اللاعبة ماريونا كالدينتي.

و تعادل منتخب هولندا عن طريق اللاعبة ستيفاني فان دير جرانت فى الوقت القاتل من المباراة ليحتكم المنتخبين الى وقت إضافي.

و استطاع منتخب إسبانيا خطف بطاقة التأهل فى الدقيقة 111 عن طريق هدف الفوز بتسديدة اللاعبة بارالويلو لتنتهى المباراة بنتيجة 2 ـ 1.