حملة أمنية في أسيوط تضبط 48 قطعة سلاح متنوعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة من أجل ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بأسيوط.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى (أول وثانى شرطة أسيوط)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (48) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(12بندقية آلية– 11 بندقية خرطوش– 2 طبنجة -23فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (38متهم " لعدد 16منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (17) قضية"إتجار"فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (20متهم"لعدد 15 منهممعلومات جنائية").

تنفيذ عدد (832) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.