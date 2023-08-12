النائب السيد شمس الدين يطالب بمواجهة "بيزنس الدروس الخصوصية"

أبدى النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب اندهاشه الشديد من الانتشار المبكر والمكثف لإعلانات الدروس الخصوصية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي موضحًا أن الدروس الخصوصية في الأصل هي نتيجة لغياب التعليم الجيد بداخل المدارس بجانب تكدس الطلاب في الفصول لاسيما في القرى والمدارس الحكومية بالإضافة لضعف مرتبات المدرسين، مما أدى إلى أن العملية التعليمية المقدمة داخل المدارس غير كافية ولا تحقق الاستيعاب الكامل للطلاب.



وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التصدى بكل حسم وقوة لظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار السناتر التعليمية بصورة خطيرة داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء لدرجة أنها وصلت الى القرى على مستوى الجمهورية مما يشكل خطراً كبيراً على تحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى مطالباً من الوزير اعطاء اولوية قصوى لتطوير المناهج التعليمية ورفع المستوى المعيشى للمعلمين من خلال تقديم المزيد من الحوافز المالية لهم .

كما طالب النائب السيد شمس الدين باتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تخفيف الكثافات الطلابية داخل المدارس لأن المدرس داخل المدرسة يدرس لعدد كبير جدًا، مما يصعب عليه توصيل المعلومة بنفس الكفاءة، لاسيما لطلاب الثانوية العامة، ممن يسعون للحصول على أعلى درجات، حتى يلتحقون بأفضل الكليات بما يحقق رغبتهم ورغبة أهاليهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المدارس الخاصة وعدم قدرة الأهالي عليها.

وأكد النائب السيد شمس الدين على أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التى انتشرت بصورة كبيرة خلال العقود الماضية ليس بالكلام، ولكن تحتاج لفعل قوي، وذلك من خلال زيادة عدد الفصول وزيادة مرتبات المعلمين وحل مشكلة العجز في أعداد المدرسي

