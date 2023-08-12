وفاة شخص في حادث سير بالأقصر

وقع حادث سير على طريق الندى لاند بمنطقة البياضية شمال مدينة الأقصر، اليوم السبت، وذلك بعد تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة.

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واسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين جراء الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة على طريق الندى لاند التابع لمنطقة البياضية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عبد الرحمن ناصر" 43 سنة، وإصابة 3 آخرين وهم كل من "جرجس سعيد" 43 سنة، و"سيد أحمد" 40 سنة، و"أبانوب عبد النور" 31 سنة، مصابين بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من الجسد، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة في كافة الأرجاء من أجل التأكد من التزام قائدي المركبات المُختلفة بقواعد وآداب المرور.

ويشن رجال المرور حملات يومية مُكبرة لضبط كافة أنواع المُخالفات التي تؤثر بالسلب على حركة المرور وسلامة الطرق والركاب.