أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

اسعار الفراخ.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الفراخ خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق الدواجن، وسجل كيلو الفراخ البيضاء سعر 63 جنيهًا، بينما سجل كيلو الفراخ الحمراء سعر 94 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن والتي سجلت استقرارًا صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية واسواق جزارة الفراخ، وانخفض كيلو الفراخ البانية بيسجل سعر 155 جنيها للكيلو، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفراخ ومشتقاتها اليوم السبت

الفراخ

سعر الفراخ تسليم أرض المزرعة:

استقرت جميع أنواع الفراخ على حد سواء؛ وسجل كيلو الفراخ البيضاء 63 جنيها، وكيلو الفراخ الحمراء 94 جنيها، وسجلت الفراخ البلدي 109 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ للمستهلك ومشتقاتها:

انخفضت كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك وسجل 69 جنيها للكيلو، وكذلك انخفض سعر كيلو الفراخ الحمراء وسجل 105 جنيهات، واستقرت الفراخ البلدي وسجل الكيلو 115 جنيها، فيما وانخفض البانيه إلى 155 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أن الدواجن هي السبيل الأرخص والمتداول للمستهلك، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والاسماك بعد تفاقم الاسعار بسبب الحرب التي طالت روسيا واوكرانيا، حيث أنهما المصدرين الاوائل للاعلاف لجميع دول العالم.