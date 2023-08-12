نشر الثقافة والتوعية الصحية بقرى "حياة كريمة" في أبنوب بأسيوط

تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قامت مكتبة مصر العامة المتنقلة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف عزت، وتحت اشراف نواب رئيس مركز ومدينة أبنوب ورؤساء الوحدة المحلية بالقرى، بتنفيذ خطة شاملة لنشر الثقافة والتوعية الصحية في قرى حياة كريمة والقرى المحرومة من الانشطة الثقافية.

وشملت هذه الخطة إعداد وتجهيز مراكز ثقافية في قرى مركز ومدينة أبنوب، حيث تم تخصيص مساحات للأطفال والنساء في الأعمار المختلفة، بهدف نشر الوعي والمعرفة بشكل منهجي ومبسط. كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتجهيز عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة، التي ستقدم حلولًا توعوية خاصة بمشكلة الزيادة السكانية في تلك القرى.

وسوف تستمر هذه الفعاليات من الاثنين، الموافق 14 أغسطس 2023، وحتى الأحد، الموافق 20 أغسطس 2023، بهدف جعل الوعي ثقافيًا وصحيًا. يهدف هذا الجهد المشترك لتعزيز التنمية المجتمعية والتقدم في تلك القرى المحرومة، من خلال توفير فرص التعليم والتوعية الثقافية والصحية للسكان.

التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الناس

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الشاملة التي تسعى إلى التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة الناس في جميع أنحاء محافظة أسيوط. ويتطلع المسؤولون إلى تحقيق نتائج إيجابية وتحسين حياة القرويين في تلك القرى المحرومة، من خلال توفير الثقافة والصحة لكافة أفراد المجتمع.

نشر الثقافة والتوعية الصحية بقرى حياة كريمة في مركز ابنوب باسيوط