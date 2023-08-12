وظائف خالية في 9 محافظات.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف خالية.. كشفت وزارة العمل، عن تلقيها طلبات من 36 شركة قطاع خاص على مستوى 9 محافظات لشغل 2387 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس 2023 الجاري.

وتوفر الوظائف تأمينات صحية واجتماعية وإقامة للمغتربين وبدل انتقال مرتبات تصل إلى 9 آلاف جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وعقد مبرم بإشراف مديرية العمل يحفظ كامل حقوق الشباب.

وظائف خالية على مستوى الجمهورية

تنشر الوظائف المتاحة على مستوى الجمهورية والوظائف الخالية للشباب من الجنسين بالمحافظات كالتالي:

- شركة نقل تطلب 200 سائق درجة أولى سن حتى 52 عاما، براتب يبدأ من 9 آلاف جنيه، مؤهلات متوسطة وعليا، بمختلف محافظات الجمهورية.

- شركة تجارية بالعبور تطلب محاسبين سكرتارية وفنيين مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون براتب يبدأ من 4500 جنيه وفقاً للمهنة والمؤهل.

- شركة تطلب عمال تنظيف مؤهلات متوسطة وبدون راتب يبدأ من 7 آلاف جنيه من 18 حتى 35 عاماً، وتوفر انتقال من وإلى العمل لمختلف محافظات الجمهورية.

- شركة توريدات تطلب عمال مخازن مؤهلات عليا ومتوسطة سن حتى 36 عاماً، ويحدد الراتب وفقا للمؤهل والخبرة بالمقابلة الشخصية، وتوفير انتقال من القاهرة حتى السويس موقع العمل، ووجود يومين إجازة ومواعيد العمل 10 ساعات يتخلله ساعة راحة.

- شركة أمن تطلب مشرفي أمن وعمال نظافة من الجنسين براتب يبدأ من 4600 جنيه مؤهلات عليا ومتوسطة مع توفير انتقالات بمختلف المحافظات، وبدل وجبة يومياً وإقامة للمغتربين وإمكانية السلف الشهرية.

- شركة تصنيع بالشرقية تطلب عمالاً بمؤهلات عليا ومتوسطة ومواصلات من وإلى القاهرة، وإقامة للمغتربين براتب يبدأ من 3800 جنيه.

- شركة تصنيع ببورسعيد تطلب عمال وفنيين بمؤهلات متوسطة، ويحدد الراتب وفقا للمهنة المطلوبة والخبرة والمؤهلات.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

وكشفت مديريات العمل طريقة التقديم لخريطة الوظائف المتاحة على مستوى الجمهورية عن طريق الإدارات، من خلال استقبال طلبات راغبي العمل والسيرة الذاتية لكل منهم ورقيا وسيلة تواصل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها الملائمة للطالب، وإرسال الطلبات إلى الشركات المعلنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف

وكشفت مديريات العمل عن الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية 2023 بالمحافظات، وهي:

- طلب عمل موجه لمديرية العمل.

- صورة البطاقة الشخصية للمتقدم.

- السيرة الذاتية.

- وسيلة تواصل المتقدم للعمل.