قومي المرأة بالشرقية يواصل تنفيذ حملة طرق الأبواب لرفع الوعي المجتمعي

تحت شعار "بلدي أمانة"..

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن والعمل على تمكينهن إقتصادياً وإجتماعياً لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها ، مؤكداً أن المرأة ستظل شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء و تنمية المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، قيام الفرع بتنفيذ حملة طرق الأبواب تحت شعار"بلدي أمانة" بعدد من قرى ومراكز ومدن المحافظة وقرى "حياة كريمة" بهدف تعزيز دور المواطن الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات ورفع الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية، ومحاولة البعض إستغلالها لنشر الأفكار الهدامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة استهدفت 67728 من السيدات والرجال والأطفال بـ 29 قرية بمراكز "الزقازيق – بلبيس – فاقوس - صان الحجر"، بالإضافة إلى تنظيم 13800 زيارة منزلية وذلك للتعريف بأهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياه المواطنين وكذلك رفع الوعي المجتمعي للتحديات التي يواجهها المجتمع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إلى أهمية دور الرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعات ومشاركتهن الفعالة في تنفيذ حملة طرق الأبواب ومبادرة تنمية الأسرة المصرية والدورات التدريبية المقدمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف حيث تم تنفيذ 3 ندوات لتوعية المواطنين بقرى "الجوسق – الزنكلون – البيروم" بمراكز بلبيس والزقازيق وفاقوس.