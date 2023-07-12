تنسيق الكلية الجوية لعام 2023.. شروط القبول

تنسيق الكلية الجوية، شروط القبول بالكلية الجوية، بهذه الكلمات يبحث طلاب المرحلة الثانوية وأسرهم، عن الكلية الجوية لعام 2023، وذلك قبل أيام من الانتهاء من امتحانات الشهادة الثانوية.

وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" شروط القبول في الكلية الجوية لعام 2023.

شروط القبول بالكلية الجوية لعام 2023

يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

تستقبل طلاب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الصناعية بنظام ثلاث أو خمس سنوات، أو شهادة الدبلوم الجامعي.

يجب أن يكون الحصول على المؤهل خلال عامي 2023 أو 2022.

تقبل الكلية من 55% فأكثر للقسمين علمي وأدبي.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

ألا يزيد سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السمعة.

يكون الطالب غير متزوجًا ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

يكون الطالب لائق طبيًا طبقًا للشروط.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

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يحصل خريج العلوم العسكرية الجوية على بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية، وشارة العلوم العسكرية الجوية، والحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران، وشهادة مرحل جوى ورخصة مرحل جوى معتمدة دوليًا.