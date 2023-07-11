تنسيق الكلية الحربية لعام 2023.. شروط القبول

الكلية الحربية، حلم الطفولة وطموح الآباء في أبنائهم، إذ يعد ضباط القوات المسلحة المصرية هم القدوة التي يقتدي بها الشباب كافة، لذا يسعى الكثير من الطلاب وأسرهم بعد الانتهاء من الشهادة الثانوية في الالتحاق بالكلية الحربية.

وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" شروط القبول في الكلية الحربية لعام 2023.

شروط القبول بالكلية الحربية لعام 2023:

يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

تستقبل طلاب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الصناعية بنظام ثلاث أو خمس سنوات، أو شهادة الدبلوم الجامعي.

يجب أن يكون الحصول على المؤهل خلال عامي 2023 أو 2022.

القبول من 65% فأكثر للقسم العلمي، و70% فأكثر للقسم الأدبي.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.

ألا يزيد سن المتقدم على 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السمعة.

يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

يحصل الطالب على بكالوريوس العلوم العسكرية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والحاسبات والمعلومات، وإدارة أعمال النقل واللوجيستيات.