عاجل
8 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو و104.5 مليون نسمة سكان مصر إيمان البحر درويش.. مفاجأة في الصورة المتداولة لمرضه "تفاصيل"
الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنسيق الكلية الحربية لعام 2023.. شروط القبول

الكلية الحربية
الكلية الحربية

 الكلية الحربية، حلم الطفولة وطموح الآباء في أبنائهم، إذ يعد ضباط القوات المسلحة المصرية هم القدوة التي يقتدي بها الشباب كافة، لذا يسعى الكثير من الطلاب وأسرهم بعد الانتهاء من الشهادة الثانوية في الالتحاق بالكلية الحربية.

 وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

 وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" شروط القبول في الكلية الحربية لعام 2023.

 شروط القبول بالكلية الحربية لعام 2023:

 يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

 تستقبل طلاب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الصناعية بنظام ثلاث أو خمس سنوات، أو شهادة الدبلوم الجامعي.

 يجب أن يكون الحصول على المؤهل خلال عامي 2023 أو 2022. 

 القبول من 65% فأكثر للقسم العلمي، و70% فأكثر للقسم الأدبي.

 مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

 أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة.

 ألا يزيد سن المتقدم على 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

 ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

 أن يكون الطالب حسن السمعة.

 يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

 ألا يقل الطول عن 170 سم.

 يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط.

 اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

 اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

 اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

 اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

 يحصل الطالب على بكالوريوس العلوم العسكرية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والحاسبات والمعلومات، وإدارة أعمال النقل واللوجيستيات.

 

مواد متعلقة

ندوة تثقيفية للرد علي الاستفسارات الدينية الواردة عبر صفحة مديرية الشباب بالشرقية

الإسماعيلية تعمل على حصر مشروعات الإسكان الحكومي

القاهرة تحتل المرتبة الأولى في عدد السكان.. وهذا تعداد المصريين

إيمان البحر درويش.. تعليق "الموسيقيين" على صورته المتداولة

استقبال مميز لـ ميندي في ظهوره الأول بمران الأهلي السعودي

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء

شروط القبول في الكليات العسكرية لأصحاب المؤهلات العليا

حكم العمرة .. هل أكون آثمًا إذا لم أفعلها رغم الاستطاعة؟
الجريدة الورقية