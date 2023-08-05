أسعار البيض صباح اليوم السبت في المزرعة

أسعار البيض.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار البيض خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وفي المزرعة، إذ ثبتت جميع أنواعه تسليم أرض المزرعة للجملة، وسجل سعر طبق البيض الأبيض للجملة نحو 99 جنيها، بينما سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 118 جنيهًا للمستهلك.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض لدى تجار الجملة وللمستهلك، والتي شهدت استقرارًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت، وتعد هذه الخدمة لحظية تحرص على تقديمها بوابة الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما البيض، وجاءت أسعار كرتونة البيض اليوم على النحو الآتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الاسواق المصرية وفي المزرعة

كرتونة البيض

سعر البيض تسليم أرض المزرعة:

استقرت جميع أنواع البيض تسليم أرض المزرعة للجملة، وسجل طبق البيض الأبيض 99 جنيها، وكذلك استقر طبق البيض البني مسجلا 101 جنيه للجملة، وسجل طبق البيض البلدي 109.75 جنيه.

سعر البيض للمستهلك:

واستقرت أيضا أسعار البيض جميعها للمستهلك؛ وسجل طبق البيض الأبيض 118 جنيها، واستقر طبق البيض البني عند 120 جنيها للمستهلك، وسجل طبق البيض البلدي 122 جنيها.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار الأعلاف وارتفاعها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، مما كان له عامل رئيسي في توتر أسعار الطيور، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع، لاسيما أسعار كرتونة البيض، وكل ما يهتم به متابعو الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.