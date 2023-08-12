تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم، على ملعب الأخير بالجولة الأولى ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني 2023 ـ 2024.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

في الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

و يلتقي فريقا أتلتيك بلباو ونظيره ريال مدريد فى تمام الساعة 10,30 مساء اليوم على ملعب سان ماميس بالجولة الأولى بالدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو

و تذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم، في الجولة الأولى ببطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة، فيما تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1.