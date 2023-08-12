الدوري الإسباني.. ريال مدريد يلتقي أتلتيك بلباو في مستهل رحلة البحث عن اللقب

يستهل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023 ـ 2024، بملاقاة نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الأولى التى تجمعها بـ الليجا الإسبانية.

ويستضيف فريق أتلتيك بلباو نظيره ريال مدريد فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم على ملعب سان ماميس، فيما يتطلع الملكى تحقيق الانطلاقة القوية نحو رحلة التتويج باللقب تعويضا لاخفاق النسخة الماضية من البطولة.

و تلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بتعرض تيبو كورتوا لإصابة، ستجبر اللاعب للغياب عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

و أعلن النادي الملكى إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، وخضوعه لعملية جراحية، وبهذا فمن المتوقع أن يغيب الحارس لفترة قد لا تقل عن 6 أشهر.

و يٌعد الحارس البلجيكي من أبرز لاعبي ريال مدريد، خلال آخر 3 مواسم إن لم يكن أفضلهم، حيث كان بمثابة المصلح للأخطاء الدفاعية لزملائه، إضافة لدوره الاستثنائي في التصدي للتسديدات والفرص من الخصوم.