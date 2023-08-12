ريال مدريد وأتليتك بلباو.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يواجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم، على ملعب الأخير بالجولة الأولى التى تجمع الفريقين ببطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023 ـ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

و يلتقي فريقا أتلتيك بلباو ونظيره ريال مدريد فى تمام الساعة 10,30 مساء اليوم على ملعب سان ماميس بالجولة الأولى بالدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو

و تذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم، في الجولة الأولى ببطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة، فيما تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد أمام جيرونا السادسة بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1

لاس بالماس أمام ريال مايوركا الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1