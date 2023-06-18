مقطع ترويج يضع إمام الحرم المكي السابق في مرمى النيران

تصدر اسم إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره بإعلان دعائي لإحدى شركات العطور، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا.

إمام الحرم المكي السابق يثير الجدل من جديد:

تسبب إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، في حالة من الجدل عقب ظهور في الإعلان لمدة تتجاوز الـ 14 ثانية فقط، كانت كفيلة في فتح أبواب النقاش حول حضوره الأخير، الذي شهد اختلافًا في وجهات النظر.

وانتشرت حالة من الجدل ورفض البعض ظهور إمام الحرم السابق في الإعلان الدعائي، كونه تصرف غير لائق ولا يليق بخلفيته كإمام، أما آخرون أبدوا تقبلهم للأمر، موجهين الانتقادات لمهاجميه.

وسرعان ما فتحت أبواب النيران على الشيخ وجاءت التعليقات كالآتي: "الدنيا تبغى والأخرة تبغى"، وأضاف آخر: "عن نفسي ما أشوف مشكلة.. رجل دين يسترزق من شهرته وممكن يكون أصدق من الباقي.. مجرد رأى".

إمام الحرم المكي وتاريخه مع إثارة الجدل:

لدى إمام الحرم المكي السابق تاريخ طويل مع إثارة الجدل، إذ ظهر في عام 2021 بمقطع ترويجي وهى ترتدي الزي العسكري ويمسك بنظارة مُكبرة، ويقوم بتمثيل دور قائد جيش، ثم يتضح فيما بعد أنه إعلان للعبة افتراضية شهيرة باسم “فيلد كومبات”، والتي ستكون إحدى فعاليات موسم الرياض.

وهذا الفعل جعله يتصدر تريند تويتر، ودش الرواد هشتاج باسمه وانتقده الكثير من المتابعين، الذين رأوا أن هذا الإعلان لا يناسب ليس إمام الحرم حتى وإن كان قد تقاعد عن هذه المهمة، من جانبه لم يعلق الكلباني على الحديث والانتقادات.

الشيخ عادل الكلباني

جدير بالذكر عادل الكباني، هو إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض سابقًا، وكان يأم المُصلين في صلاة التراويح لسنوات، تولى إمامة عددًا من المساجد بالرياض، شارك الشيخ في الكثير من الأنشطة الدعوية.

عام 2010 واجه حملة ضده بعدما تحدث عن فتوى تحل الغناء والمعازف، بزعم عدم وجود دليل يحرمه.