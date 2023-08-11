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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آخرهم إي جي 5.. متحورات لفيروس كورونا آثارت رعب العالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

فيروس كورونا، الشبح المفزع الذي اجتاح العالم بأكمله بداية منذ نهاية عام 2019 والذي بدأ انتشاره من الصين لدول العالم كافة، إذ تسبب هذا الوباء في حصد أرواح الآلاف وإصابة الملايين.

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تسجيل 600 متحور جديد من كورونا حتى الآن

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ارتفاع إصابات كورونا عالميًا.. الصحة العالمية تكشف التفاصيل

متحورات عديدة للفيروس المميت بدأت في الظهور والانتقال من شخص لآخر، إذ تعد هذه السلسلات الجديدة من كورونا أكثر فتكًا وانتشارًا من الفيروس الأساسي.

وانتشر خلال الأيام الأخيرة، متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم "إي جي 5"، وذلك حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، التي حذرت من ظهوره، موضحة أنه ظهر لأول مرة في 17 فبراير 2023.

وأكدت الصحة العالمية، خطورة المتحور الجديد وسرعة انتشاره، إذ وصلت معدل الانتشار العالمي في أسبوع واحد في الفترة من من 17 إلى 23 يوليو، لـ 17.4%.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" أبرز متحورات فيروس كورونا التي ظهرت وانتشرت خلال الأعوام الماضية.

متحورات كورونا

متحور ألفا

ظهر متحور ألفا لأول مرة في أكتوبر 2020، في بريطانيا، إذ قال وزير الصحة البريطاني آنذاك، إن ذلك المتحور خارج عن السيطرة وسريع الانتشار .

متحور أوميكرون

يعد أوميكرون من أكثر المتحورات التي شهدت انتشارًا واسعًا في العالم، وكانت اعراضه عباره عن ارتفاع درجة حرارة الجسم وسعال متواصل، وتغير في حاستي الشم والتذوق، وصداع شديد والتهاب بالحلق، وارهاق وإعياء شديد.

متحور دلتا

ظهر متحور دلتا لأول مرة في ديسمبر 2020 بالهند، وأعراضها:- سيلان بالأنف وعطس وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، وإسهال وآلام بالبطن، وصداع وغثيان والتهاب بالحلق.

متحور مو

تتشابه أعراضه مع متحور دلتا، وكانت آلام بالعضلات والجسم، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وضيق بالتنفس، وصداع وحمى وسيلان الأنف وقشعريرة بالجسم واحتقان بالحلق، وغثيان وإسهال.

متحور بيتا

متحور غاما

متحور إيتا

متحور أيوتا

متحور كابا

متحور لامبادا

 

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