السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف سر تحسن حالة الطقس (شاهد)

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالإضافة إلى درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من السنة.

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 درجة الحرارة العظمى تسجل 34 درجة على القاهرة الكبرى:

 وذكرت “غانم”، خلال مداخلة مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، اليوم السبت، أنه من المتوقع تسجيل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية في الظل، مفسرةً ذلك بالتأثر بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، بالإضافة إلى مصادر الكتل الهوائية التي يكون معظمها قادمًا من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل هوائية شمالية معتدلة ومنخفضة في درجات حراراتها بشكل كبير.

 

يوجد تحسن كبير على مستوى الأحوال الجوية:

 أشارت إلى حدوث تحسن كبير على مستوى الأحوال الجوية في معظم المحافظات، لافتةً إلى أن الطقس خلال فترة النهار سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه سيكون شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن معظم الكتل الهوائية معظمها قادم من البحر المتوسط وبها نسب رطوبة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بقيم درجات حرارة أعلى من 34 درجة، وكأنها 36 مئوية.

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