الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم السبت

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تشهده القاهرة والمحافظات اليوم السبت، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء ، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر .

وأكدت الهيئة أن يشهد اليوم اضطراب بالملاحة على خليج السويس وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر .

وتنشر “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 34

6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34

بنها الصغرى 25 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33

وادى النطرون الصغرى 24 والعظمى 34

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

المنصورة الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 31

الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 23 والعظمى 31

رفح الصغرى 23 والعظمى 31

رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38

نخل الصغرى 20 العظمى 37

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

الطور الصغرى 26 والعظمى 36

طابا الصغرى 25 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

العلمين الجديدة الصغرى 23 والعظمى 31

مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

حلايب الصغرى 29 والعظمى 35

أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 36

رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 37

قنا الصغرى 26 والعظمى 40

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

أسوان الصغرى 29 والعظمى 41

الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 39

أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 40