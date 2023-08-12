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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فرقة الحضرة تختتم حفلات المهرجان الصيفي بالأوبرا.. صور

فرقة الحضرة
فرقة الحضرة

 

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالمسرح المكشوف .

 

فوسط حشد جماهيرى احيت مجموعة الحضرة للانشاد الصوفى، حفلا بمناسبة العيد الثامن لتاسيسها واستضافت خلاله المنشد محمود التهامى ، ومع الاصوات الندية والالحان الروحانية خلق منشدوها حالة من الصفاء الوجدانى.

 

كما نجحت فى ارشاد الحضور الى جوهر الترديد الصوفى المتمثل فى مناجاة الخالق وذكر شمائل النبى الكريم الى جانب التعبير عن مبادئ الاسلام السمحة.

 

 وجاء ذلك بكوكبة من أشهر الاغانى والمدائح وقصائد التراث الدينى كان منها مدد یا رسول الله ، والله ما طلعت شمس ولا غربت ، أيا من بالوفا قد عودوني ، صلينا الفجر فين ، حلفت بسرك الأسمى ، يا نسيم الريح ، البردة ، إننا فقراء موسيقى فيلم الرسالة وتتر مسلسل لا إله إلا الله ، واكمل ضيف الحفل المنشد محمود التهامى المشهد باداء هاتوا الدفوف للفرح ومدد يا سيدة .

فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 
فرقة الحضرة 

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