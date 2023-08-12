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السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات حجز موعد مسبق بالبنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

في إطار حرص البنك الأهلي المصري على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للعملاء من أجل التقليل من الإزدحام في الفروع والانتظار طويلًا، ولذلك وفر البنك خدمة حجز موعد مسبق بالفرع وذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك بخطوات بسيطة.

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وأوضح البنك الأهلى أن للعميل الحق في حجز موعد واحد فقط على مستوى كافة فروع البنك المتاح بها هذه الخدمة خلال مواعيد العمل الرسمية وذلك حتى يتم تقديم الخدمة للعميل وفي حالة عدم تواجده بالفرع في الموعد المحدد عندئذ يمكنه حجز موعد جديد، كما يحق للعميل أيضًا تعديل تاريخ وتوقيت الموعد السابق حجزه وكذلك إلغاؤه في حالة عدم الحاجة إليه.

وأشار البنك إلى أنه لا يمكن للعميل تعديل التوقيت الخاص بالموعد لتوقيت آخر في نفس يوم الموعد، ويتعين على العميل التواجد في الموعد المحدد من جانبه او قبل الموعد المحدد بدقيقة على الأقل، وإلا اعتبر الحجز لاغي، ولكن لا يمكن حجز موعد آخر لنفس اليوم.

 

خطوات حجز موعد مسبق بالبنك الأهلي المصري

اختيار شريحة العميل ضمن شرائح العملاء «عميل البنك - عميل الأهلي بلاتنيم - كبار السن 60 سنة أو أكثر - ذوى الاحتياجات الخاصة - عميل جديد - عميل أجنبي».

 

إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

 

إدخال البريد الالكتروني الخاص بعميل البنك ثم الضعط على تنفيذ.

 

اختيار القسم (خدمة العملاء – الخزينة – الاستقبال) وسيتم عرض الفروع المتاح بها الخدمة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة والضغط على تنفيذ.

 

يتم اختيار المحافظة ثم المنطقة ثم الفرع المراد الذهاب إليه، وذلك من خلال قائمة الفروع المتواجدة بالمحافظة والمنطقة.

 

اختيار اليوم والتوقيت المطلوب لأداء الخدمة، ثم الضغط على تنفيذ.

 

سيتم إظهار التذكرة الخاصة بالموعد الذي تم حجزه متضمنة كافة البيانات السابق إدخالها (القسم - الخدمة - اسم الفرع - يوم وتوقيت الحجز ورقم التذكرة).

 

في حالة التواجد بالفرع بالموعد المحدد يرجى مسح رمز الاستجابة السريع الموجود على التذكرة لتسجيل الوصول وطباعة التذكرة الخاصة بموعدك أو يمكنك الدخول على ماكينة الأرقام والضغط على زر تسجيل الوصول لإثبات الحضور.

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