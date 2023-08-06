143% ارتفاع أرباح البنك الأهلى المتحد مصر

أعلن البنك الأهلى المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك الرائدة فى القطاع المصرفى، عن تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجارى 2023، مما يؤكد على نجاح استراتيجية البنك فى السوق المصرية والتى ترتكز بشكل أساسى على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تلبى احتياجات عملاء البنك وتتواكب مع التطور التكنولوجى.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلى المتحد- مصر عن النصف الأول من العام الجارى، تحقيقه صافى أرباح بقيمة 2.184 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 898.214 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بنمو 143%.

وارتفعت أرباح البنك قبل ضريبة الدخل إلى 2.720 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بـ 1.122 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وبزيادة تبلغ 142.4%.

وشهد البنك نموًا ملحوظًا لإيراداته التشغيلية، حيث قفز صافى الدخل من العائد بنسبة 77.7% خلال النصف الأول من العام الجارى ليسجل 2.248 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.265 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتضاعف صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 462.953 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 204.247 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وفيما يخص المركز المالى للبنك، ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 25.5% لتصل إلى 107.315 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 85.492 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مع المحافظة على جودة الأصول فى ضوء سياسة البنك المتحفظة، كما ارتفع إجمالى حقوق الملكية بالبنك لتسجل 12.364 مليار جنيه، مقابل 10.522 مليار جنيه.

وتعزيزًا للشمول المالى، نجح البنك فى إطلاق عدد من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة، مما ساهم فى نمو قاعدة عملاء البنك، ليرتفع صافى القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك إلى نحو 57.164 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 48.368 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بزيادة 18.2%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 84.335 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 69.798 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 20.8%.

وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك إلى 3.268 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل 3.104 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، منها 2.430 مليار قروضًا شخصية.

وسجل إجمالى قروض الشركات نحو 57.998 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 50.390 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما قفز إجمالى القروض المشتركة إلى 9.028 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 6.571 مليار جنيه بنهاية 2022.

أكدت هالة صادق الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك الأهلى المتحد – مصر، على أن تحقيق نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الجارى، يعكس نجاح استراتيجية البنك ومواصلة النمو بثبات بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والمحلية وارتفاع معدلات التضخم، مشيرةً إلى أن الطفرة فى نتائج أعمال البنك تحققت نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية فى ظل تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للعملاء، وهو ما ظهر جليًا فى نمو حجم محفظتى القروض والودائع.

وأشارت إلى أن البنك الأهلى المتحد – مصر، يستهدف أن يظل داعمًا رئيسيًا لخطط الدولة التنموية، وكذلك لعب دوره الرائد فى تقديم الحلول التمويلية والاستشارية للعملاء من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لتمكينها من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية.

وأوضحت أن البنك يحرص دائمًا على الاستمرار فى خططه التوسعية بالسوق المصرية عبر طرح المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التى تتواكب مع أحدث ما توصلت إليه الحلول التكنولوجية، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وكذلك تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.