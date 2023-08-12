أعراض مرض الدرن وطرق الوقاية بعد شائعات انتشاره في مصر

مرض الدرن.. أوضح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه ليس هناك أي انتشار وبائي لمرض الدرن في مصر، مشيرًا إلى أنه موجود منذ القدم في العالم كله.

الحالات المصابة بالدرن

ولفت تاج الدين، إلى أن عدد الحالات المصابة بالدرن في مصر هو 9 أو 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا رقم عالمي وليس مصريًا فقط، موضحًا أن جميع أدوية الدرن وجميع وسائل التشخيص تصرف بالمجان لأي مواطن مصاب سواء الدرن الرئوي أو الدرن خارج الرئة، موضحا أن المريض يحتاج فترة علاج تصل إلى ٦ شهور طبقا لتعليمات اللجنة العلمية المشكلة لوضع هذا العلاج التي يرأسها ، وأن العلاج يحقق نجاحا كبيرا جدا عالي المستوى.

البرنامج القومي لمكافحة الدرن

وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج على مستوى العالم من حيث التشخيص والعلاج وهو برنامج قوي وناجح وتشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة، مدللا على ذلك بما تسجله منظمة الصحة العالمية من بيانات دقيقة تصدر عن وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن البرنامج يحقق نجاحات متزايدة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مرض الدرن:

مرض الدرن أو السل هو مرض بكتيري معدي تسببه بكتيريا تدعى "عصية الدرن"، تصيب رئة المريض أو أي أعضاء أخرى مثل الكلى،الأمعاء، العظام، الغدد الليمفاوية، أو الجهاز البولي ويصيب فئة الأطفال والشباب على الأخص من عمر 15 حتى 44 عامًا.

أعراضه

تتمثل أعراض المرض في شعور المريض بإرتفاع درجة حرارة الجسم.

فقدان الشهية

فقدان الوزن

الدرن

زيادة العرق

الرعشة

السعال مصحوبا بالدم

ضيق التنفس

آلام في الصدر

الشعور بالضعف والتعب التام

طرق انتقاله

ينتقل المرض من شخص لآخر بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق استنشاق الشخص السليم الرذاذ المتطاير المحمل بالميكروب نتيجة العطس أو السعال،أو بصق الشخص المصاب به، وبطريقة أخري إذا بصق شخص حامل للمرض على الأرض فإنه ينتقل عن طريق الأتربة المتطايرة نتيجة تيارات الهواء وتنقله للشخص السليم.

طرق الوقاية

تتمثل طرق الوقاية من مرض السل في التغذية الصحية السليمة.

تطعيم الأطفال حتى سن شهرين بلقاح بي سي جي.

تهوية الأماكن جيدًا.

عدم التعرض للرذاذ المتطاير أثناء سعال الآخرين وعطسهم.

الإقلاع عن التدخين والمخدرات.

تجنب استخدام أدوات الآخرين.

إبعاد الأطفال عن مرضى نقص المناعة والسل.