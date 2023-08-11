منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا عاد مجددًا للانتشار

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد الحالات التي رصدت مصابة بوباء كورونا على مستوى العالم بنسبة 80% على مدى شهر، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من يوليو حتى السادس من أغسطس.

وأوضحت المنظمة، أن عدد الإصابات بوباء كورونا ارتفع ، في فرنسا وعدد من الدول الأخرى، كما عاد الوباء مجددًا للانتشار في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند واليابان.

ولفتت المنظمة، إلى أن الزيارات ازدادت في أقسام الطوارئ للاشتباه بالإصابة بكوفيد في الأسبوع الممتد، من 31 يوليو إلى 6 أغسطس بنسبة 31% مقارنةً بالأسبوع السابق، مع تسجيل 920 حالة، وفقاً لبيانات "سانتيه بوبليك فرانس" Santé publique France.

وأشارت وكالة الصحة العامة إلى أن "الأرقام ما زالت معتدلة" وسجلت موجات الوباء خلال صيف وشتاء العام 2022 أكثر من 4000 حالة أسبوعيًا.

وقالت المنظمة، إن هناك تزايدًا في الفحوص الطبية للاشتباه بالإصابة بكوفيد-19 لدى كل الفئات العمرية، لتبلغ أكثر من 1500 فحص في بداية أغسطس، بزيادة 84% في أسبوع واحد.

وشهدت عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم، ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من يوليو حتى السادس من أغسطس.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قال في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن المنظمة لم تعد تعتبر الوباء حالة طوارئ صحية عالمية منذ بداية مايو، إلا أن "الفيروس مستمر في الانتشار في كل البلدان، ويستمر بالقتل والتبدل".

متحور "إي. جي. 5" EG.5، يطلق عليه علماء اسم "إيريس" Eris الأكثر رصداً حالياً لأنها قد تكون وراء عودة انتشار الوباء، ويرى خبراء أن التجمعات الصيفية وتراجع مستوى المناعة عوامل قد تؤدي دوراً في عودة الوباء أيضاً.

ويعد المتحور المتفرّع من أوميكرون والتابع لسلالة "اكس. بي. بي" XBB، أكثر قابلية للانتشار من غيرها ربما بسبب تأثير طفرات جينية جديدة، وقد يكون أكثر قدرة على تخطي الدفاعات المناعية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 17% من الإصابات بكوفيد والتي رصدت في العالم منتصف يوليو تعود الى المتحور "أي. جي.5".