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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري الإنجليزي.. غياب محمد النني أبرز ملامح التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ونوتنجهام

محمد النني لاعب أرسنال
محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي

يتقابل فريقا  أرسنال ونظيره نوتنجهام، فى الثانية والنصف ظهر اليوم، بالمباراة الأولى التى تجمع الفريقين على ملعب الإمارات، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

 

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موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواجه نوتينجهام في أولي مبارياته بالبريميرليج الليلة

 

تشكيل أرسنال المتوقع أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

 

في حراسة المرمى: رامسديل.

 

في الدفاع: زينشينكو- جابرييل- ويليام ساليبا- تيمبر.

 

في الوسط: مارتن أوديجارد- ديكلان رايس- توماس بارتي.

 

في الهجوم: بوكايو ساكا- كاي هافرتيز- جابرييل مارتينيلي.

 

و تأكد غياب الدولى المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف المدفعجية، نظرا لعدم جاهزيته الفنية، بعد الإصابة الأخيرة فى الركبة التى تعرض لها خلال الموسم المنقضى.

 

موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة أحداث مباراة أرسنال ونظيره نوتنجهام فورست فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

 