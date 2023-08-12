يواجه فريق أرسنال نظيره نوتنجهام، عصر اليوم، فى المباراة الأولى للفريقين على ملعب الإمارات، في مستهل مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة أحداث مباراة أرسنال ونظيره نوتنجهام فورست فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ونوتنجهام

وتذاع مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست بالجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

و أفتتح أرسنال الموسم الجديد بالتتويج ببطولة كأس الدرع الخيرية "درع الاتحاد"، على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بهدف لكل فر يق.

و تأكد غياب الدولى المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف المدفعجية، نظرا لعدم جاهزيته الفنية، بعد الإصابة الأخيرة فى الركبة التى تعرض لها خلال الموسم المنقضى.