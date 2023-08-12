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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواجه نوتينجهام في أولي مبارياته بالبريميرليج الليلة

نادي أرسنال الإنجليزي
نادي أرسنال الإنجليزي

يفتتح فريق الكرة الأول بنادي أرسنال لقاءاته بالموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز  بملاقاة نظيره نوتينجهام فورست، فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا اليوم، على ملعب الإمارات.

 

و يغيب الدولى المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، لعدم جاهزيته، بعد الإصابة الأخيرة فى الركبة التى تعرض لها خلال الموسم المنقضى.

 

و يدخل فريق أرسنال ونظيره نوتينجهام فورست مباراة اليوم، أملا فى تحقيق نتيجة إيجابية، ببداية مشوار الفريقين، بالبريميرليج لموسمه الجديد 2023 ـ 2024.

 

و يخوض المدفعجية المواجهة الأولى بالدوري الإنجليزي، بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية "درع الاتحاد"، على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد نوتنغهام فورست الثانية والنصف بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 1 Premium

 

بورنموث ضد وست هام الخامسة بتوقيت مصر والسعودية 

 

برايتون ضد لوتون تاون  الخامسة بتوقيت مصر والسعودية 

 

إيفرتون ضد فولهام  الخامسة بتوقيت مصر والسعودية

 

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس الخامسة بتوقيت مصر والسعودية

 

نيوكاسل ضد أستون فيلا السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية 