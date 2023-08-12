أسعار الفاكهة والخضراوات بأسواق قنا اليوم السبت

تواصل أسعار الفاكهة والخضروات بمحافظة قنا، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا فى أسعارها، فقد سجلت أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، ثباتا فى أسعارها على مدار الايام الماضية، فقد سجل كيلو الموز الـ 10 جنيه، وسجل كيلو العنب البناتى الـ 20 جنيها ، و البلدى منه 15 جنيها، وسجل كيلو الجوافة فى حدود 10 و 15 جنيها للكيلو، واستقر البطيخ فى حدود 10 و15جنيها للكيلو هو الاخر .

كما سجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، وسجل سعر كيلو الخيار ما بين 7 إلى الـ10جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر الـ 10 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون فى حدود 7 و 10 جنيه، و سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 7 و10 جنيهات .

كما حافظ البصل على ارتفاعه بالسوق فقد سجل سعر الكيلو منه، فى حدود 15 و 20 جنيها، واستقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس الـ 10 و12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه .