فيديو.. العمل من غير إخلاص من المهلكات الخمسة

إن الإخلاص للهِ تعالى هو أساس كل عملٍ، وغايةُ كل مُرِيد، فعملٌ بلا إخلاص لا أجرَ له، وصلاةٌ بلا إخلاص لا ثواب لها، وصدقةٌ بلا إخلاص لا قيمة لها. وما وصل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وصَلوا إليه إلا بإخلاصهم وصدقهم ويتحدث الاستاذ احمد طه المحرر الديني بالوفد وقال من المهلكات الخمسة عمل بلا إخلاص والاخلاص من اسباب قبول العمل ومن صفات المتقين.

ويقول بعضهم: «المخلص هو: الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله». وقال يعقوب المكفوف: (المخلص: من يكتم حسناتِه كما يكتم سيئاتِه). وقيل: (المخلص: مَن يستوي عنده مادحُه وذامُّه).