ما شرح حديث (إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة)؟

حفظ الاسرار من صفات المتقين وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا). "أخرجه مسلم".

وشرح الحديث: ينهى الحديث عن عادة سيئة قد توجَد عند بعض الأزواج، وهي: أنَّ الزوج إذا غضب مِن زوجته فإنه سيكشف للناس عن عيوب لها لا يطَّلع عليها غيره -كالشخير أثناء النوم مثلاً-، وكذلك عند المباسطة بين الزوجين قد تخبر المرأة زوجها عن رأيها الشخصي بأحد الأشخاص أو الأحداث؛ فينشر ذلك بين الناس؛ فيُحرجها أمامهم.

من الأمور المحرمة، وخاصة في أمور العلاقة الزوجية وما يتعلق بها، ولو كان مذكوراً في المجالس على سبيل المزاح، فيحرم أن يخبر أحد الزوجان بأي تفاصيل خاصة عن الآخر، ولا إفشاء سره.

المستفاد من الحديث: لا يجوز للمرأة أن تنشر أسراراً عن زوجها، ولا يجوز للرجل أن ينشر أسرار زوجته، فإنَّ أعظم الأمانات التي سيُسأل عن حِفظها الناس: أمانة كتم السر.

قال الغزالي في الإحياء: وإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. انتهى.

وقال الماوردي فى أدب الدنيا: إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين الخيانة إن كان مؤتمنا، والنميمة إن كان مستخبرا، فأما الضرر فيما استويا فيه أو تفاضلا فكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم. انتهى.

وقال صاحب الإنصاف: قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. انتهى.

فإذا كان يترتب عليه ضرر؛ كالتفريق بين الناس، وايقاع العداوة بينهم، فهو أشد تحريما، وكذا يشتد التحريم إن كان فيه كذب.

وأما عقاب النميمة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا منه، فقال عندما مر على قبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، وإن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبرآء العنت. رواه أحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه، والقتات هو النمام.