قطع المياه عن ١١ منطقة بمدينة قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، عن قطع الكهرباء عن عددًا من المناطق التابعة لمركز ومدينة قنا، وذلك لاجراء الصيانة.

وأوضح بيان الشركة، إلى أنه نظرا لأعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية والتى تخدم مناطق شرق السكة ( الحصواية - النحال - الشئون - الكنوز - الحاكم العسكرى - المعنا - المعتقل - مصر اسوان - راعي قصب - مصنع المكرونة - شارع ال ١٦ ) فإنه سوف يتم قطع المياه عن تلك الأماكن اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء السبت الموافق ١٢ / ٨ / ٢٠٢٣ وحتى السادسة صباح الأحد الموافق ١٣ / ٨/ ٢٠٢٣ وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة.

وتهيب الشركة السادة المواطنين قاطني هذه المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.