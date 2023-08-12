أسباب تطور الكرة الآسيوية.. الشيشيني يكشف لـ الوفد سر تفوق الأندية السعودية بالبطولة العربية

شهدت منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" تفوقا ملحوظا للفرق العربية الأسيوية على الفرق العربية الإفريقية، حيث كان نصف النهائي أسيويا خالصا، بتواجد 4 فرق هي الهلال السعودي والنصر السعودي والشباب السعودي والشرطة العراقي.

وأصبح النهائي سعوديا خالصا حيث يواجه فريق النصر السعودي نظيره فريق الهلال على لقب البطولة الذي ضمنته المملكة العربية السعودية مستضيفة البطولة.

وكشف سامي الشيشيني نجم منتخب مصر و الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبوابة الوفد سر تفوق الاندية السعودية بالبطولة العربية ووصول فريقين للنهائي.

وتحدث سامي الشيشيني في تصريحات خاصة ل الوفد: "البطولة العربية أثبتت قوتها بجدارة وكانت من أفضل البطولات التي أقيمت في تاريخها، من حيث نوعية اللاعبين والحضور الجماهيري الكبير، وكان هناك أكثر من فريق لديه القدرة علي الوصو للنهائي.|

وتابع الشيشيني " من الطبيعي أن نجد فريقين من السعودية في النهائي، وهذا ينعكس علي ما تشهده الكرة السعودية من تطور بجلب لاعبين ومدربين علي أعلي مستوي، وهو ما أظهر تفوقهم علي المستوي العربي والآسيوي".

وتابع: "مستوي الدوري السعودي أصبح قوي جدا، وسيصبح أقوي بعد دخول هؤلاء اللاعبين في كامل لياقتهم البدنية".

وعن سؤاله علي أهم عوامل تفوق الأندية السعودية أجاب: "عامل الأرض والجمهور له دور كير جدًا، وشاهدنا جميعا مباريات الأندية السعودية كانت الجماهير ممتلئه ولها دور بارز، بالإضافة لعامل الصفقات العالمية فجميعنا رأينا كريستيانو رونالدو رغم سنه إلا أنه كان له دور بارز في تأهل فريقه وصناعة الفارق".

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

من المقرر أن يلتقي الهلال والنصر مساء اليوم السبت في نهائي البطولة العربية في قمة سعودية نارية تجمع بين عمالقة الرياض ويحتتضنها استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم أن موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية بين الهلال والنصر أصبح في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.