عاجل
شرق أوسط جديد بعيون سعودية .. فيديو
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

حرائق الغابات.. الأمين العام للأمم المتحدة يعزي الجزائر

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

بعث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية عقب الحرائق التي طالت بعض المناطق مسببة خسائر في الأرواح، وفق روسيا اليوم . 

txt

أنطونيو تاياني: نشجع كل مبادرة للسلام في أوكرانيا

أنطونيو جوتيريش

وكتب غوتيريش في رسالة التعزية: "علمت ببالغ الحزن بحرائق الغابات التي خلفت العديد من الضحايا في عدة مناطق من بلدكم وأعرب لكم بهذه المناسبة الأليمة عن تعاطفي مع الضحايا المدنيين والعسكريين وأقاربهم، وكذا العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها.

وقال الأمين العام في رسالته: "أعرب لكم وللشعب الجزائري عن تعازي الخالصة وأؤكد لكم وقوف الأمم المتحدة اللامشروط إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال هذه المرحلة الصعبة"، مشيرا إلى أن هذه الحرائق تعكس النتائج الوخيمة للتغير المناخي، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة أسبابها العميقة.

 

مواد متعلقة

كييف: اجتماع جدة أكد ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة أوكرانيا

الأمم المتحدة تدعم إيكواس بشأن تحذيرات انقلاب النيجر

الأمم المتحدة تسجل 50 حالة هتك عرض خلال شهر في السودان

الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات جذرية فورية بشأن التغير المناخي