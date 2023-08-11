سفير مصر في براغ يلتقي بنائب وزير خارجية جمهورية التشيك

التقى السفير محمود عفيفي، سفير مصر في براغ، مع نائب وزير الخارجية التشيكي المعنى بالشؤون الأوروبية "يان ماريان"، حيث شهد اللقاء تناول آخر تطورات العلاقات المصرية الأوروبية في مجالاتها الرئيسية، وعلى رأسها التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعاون التنموي.

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كما تم مناقشة سبل مساهمة التشيك في تعزيز هذا التعاون في إطار عضويتها بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تناول مستجدات الأوضاع التي تحظى بالاهتمام المشترك من الطرفين في كل من منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية.

من جهته، حرص السفير المصري على تقديم التهنئة لنائب الوزير التشيكي على توليه مهام منصبه، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها مع جمهورية التشيك، وأيضًا لتعاونها مع الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، خصوصًا في ظل وجود إطار مؤسسي مهم ينظم هذا التعاون، والذي يتمثل في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، بجانب وجود الكثير من الفرص المتاحة حاليًا للارتقاء بهذا التعاون وتنويع مجالات العمل المشترك، بما يشمل قطاعات الاستثمار، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتجارة في السلع والخدمات، وكذا مكافحة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية للجانبين.

على الجانب الآخر، أشار المسؤول التشيكي بدوره إلى الأهمية التي توليها بلاده لعلاقاتها الثنائية مع مصر في ضوء علاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين الجانبين، والثقل الذي تتمتع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تشعب العلاقات لتشمل الكثير من مجالات التعاون الجديدة، معربًا عن دعم بلاده للاتصالات الجارية حالياً بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق نقلة نوعية في علاقات الجانبين، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفي إطار التعامل مع ملفات أمن الغذاء وأمن الطاقة.