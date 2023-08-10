مساعد وزير الخارجية يستقبل مساعدي لجنة الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي

استقبل السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية عددًا من مساعدي لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بمقر وزارة الخارجية اليوم.

شارك في الاجتماع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وممثلون عن إدارات السودان والشئون الاقتصادية متعددة الأطراف.

التعاون البناء والمثمر بين مصر والولايات المتحدة:

استعرض السفير الدكتور فهمى الأبعاد المختلفة للشراكة الاستراتيجية المصرية – الأمريكية والتعاون البناء والمثمر بين مصر والولايات المتحدة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

كما تناول أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والتطورات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضًا الجهود المصرية للتعامل مع هذه التحديات.

من جانبه، استعرض السفير مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية، مبرزًا أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والحوار الوطني بمشاركة تيارات المجتمع المصري كافة.

كما تناول الاجتماع أيضًا المساعي المصرية للتوصل لحل للأزمة السودانية، ومن ضمنها استضافة قمة دول الجوار وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، وكذلك استعراض ملف الطاقة وتحديدًا الدور المصري الرائد في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الشأن.