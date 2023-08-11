عاجل
بهاء سلطان يكشف انتهائه من 10 أغاني جديدة (فيديو)
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

روسيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي في 17 أغسطس الجاري فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

txt

سفير روسيا في لندن: زودنا مصر بـ 30 ألف طن حبوب بأسعار معقولة

txt

الآلاف في النيجر يضايقون فرنسا بأعلام روسيا أمام قاعدة عسكرية تابعة لها.. شاهد

وكتب "بوليانسكي"، "في ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة حول أوكرانيا وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أغسطس".

 

وعقب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونجرس تخصيص 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية.

وتابع "مدفيديف"، إن "العالم المستنير صعق مرة أخرى عندما علم بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات التي لا معنى لها لأوكرانيا"، مستطردا:"لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام"، لافتًا إلى أن "أمريكا تريد فرض سلطتها المطلقة ولو عبر التضحية بكل الأوكرانيين".

مواد متعلقة

روسيا تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة حول إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا

أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق 4 صواريخ فرط صوتية على غرب البلاد

رئيس بولندا يكشف عن خطر تُواجهه أوكرانيا

" تجاهل كامل لحماية المدنيين".. فرنسا تندد بالهجمات الروسية على شرق أوكرانيا