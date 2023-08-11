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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سفير روسيا في لندن: زودنا مصر بـ 30 ألف طن حبوب بأسعار معقولة

أندريه كيلين، سفير
أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إن اتفاقية الحبوب تمت تنفيذها منذ عام تقريبا، وهي تتألف من جزأين، الجزء الأول هو ما يسمى بالمبادرة البحرية التقنية بخصوص الحبوب من أوكرانيا إلى أفريقيا لكن معظم الحبوب ذهبت لأوروبا وبعض الدول المتطورة.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج لقاء خاص، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، تقديم الإعلامية جومانا هاشم، أن الجزء الثاني من الاتفاقية، متعلق بالأمم المتحدة، وفي هذا الجزء من الاتفاقية هناك مجموعة من الشروط التي بموجبها على الأمم المتحدة أن تجنب روسيا بعض العقوبات من أجل استكمال استيراد بعض المعدات اللازمة ورفع الحظر عن طرق التمويل ولاسيما نظام “سويفت”، وشروط كثيرة أخرى.

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وأشار إلى أن الشروط لم تنفذ؛ لأن الأمم المتحدة لم تمتلك الوسائل اللازمة للضغط على أمريكا والاتحاد الأوروبي، لرفع هذه القيود، لذلك كانت لدى روسيا الأسباب كلها للخروج من هذا الاتفاق، وبالرغم من ذلك عملت روسيا على تزويد بعض الدول بالحبوب اللازمة خلال الفترة الأخيرة.

ونوه إلى أنه كانت مثل هذه الصفقات تزويد مصر بالحبوب اللازمة لها والتي تقدر بـ 30 ألف طن وبأسعار السوق المعقولة، وسنواصل عملية التزويد هذه كما أن هناك كميات من الحبوب وفرتها روسيا لبعض الدول الأفريقية.

 

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