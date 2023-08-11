مفاجأة فى اعترافات المتهم بمذبحة كفر غطاطي بالهرم| الاستروكس كلمة السر

مذبحة كفر غطاطي بالهرم ، جريمة بشعة هزت محافظة الجيزة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام علي مدار الإيام السابقة ، بعد أن أقدم مواطن يدعى عبدالمولى، على نحر أعناق زوجته وبناته الخمس، إثر مشادة نشبت بينه وبين زوجته، فيما عُرف بمذبحة كفر غطاطي.

مفاجأة فى اعترافات المتهم في مذبحة كفر غطاطي بالهرم| الاستروكس كلمة السر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، كشفت تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن المتهم كان دائم الخلاف مع زوجته، التي تركت منزل الزوجية وانتقلت إلى منزل أسرتها، وطلبت من والدها الانفصال عنه، إلا أن الأخير رفض خوفًا على مستقبل بناتها.

اعترافات المتهم بـــتفاصيل مذبحة كفر غطاطي

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بإدمانه لمخدر الاستروكس، وانه يوم الواقعة كان تحت تأثيرها لتدفعه نحو قتل زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته، وهو ما أكدته تحريات فريق البحث الذي عثر على كمية من المخدر داخل الشقة محل الواقعة.

بداية تفاصيل مذبحة كفر غطاطي

تعود أحداث الواقعة ؛ يبلاغ لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام عامل خردة مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية على قتل زوجته ربة منزل، وابنته 8 سنوات، وإصابة 4 من بناته، بجروح طعنية وذبحية، وهروبه من مكان الواقعة.

انتقل رجال مباحث الهرم لمكان الحادث، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وباستكمال التحريات وبسؤال اثنين من بناته المصابات قررتا أن والدهما دائم تعاطي المواد المخدرة.

وباستكمال مناقشتهما كشفتا عن حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاحًا أبيض «سكين» وتعدى عليهن فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال اختبائه بمسكن صديق له- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية- له معلومات جنائية- تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيّد أقوال الأول وأشار إلى علمه بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صورته في أوضاع مخلة.. اعترافات لسيدة تعدت على زوجها بمساعدة سيدات ورجل بمدينة نصر

أدلت المتهمة باستدراج زوجها والتعدي عليه وتوثيقه بالحبال وتصويره بمشاركة 3 سيدات ورجل بمدينة نصر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة,

اعترافات المتهمة بتصوير زوجها بأوضاع مخلة

وقالت المتهم الرئيسية: إنه توجد خلافات بينها وبين زوجها قامت على أثرها بترك منزلها منذ فترة وتوجهت إلى منزل أسرتها، وأنه بعد ترك منزل الزوجية تفاجأت بقيام زوجها بالتشهير بها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقررت الانتقام منه.

وأضافت المتهمة، أنها ظلت تفكر فى طريقة للانتقام من زوجها، حتى اقترحت عليها أحد صديقاتها استدراجه إلى المنزل لتأديبه على ما بدر منه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأنها اتفقت مع صديقاتها الثلاثة وأحد أقربائها على استدراج زوجها واحتجازه فى الشقة والتعدي عليه بالضرب وتصويره بالهاتف.

وتابعت المتهمة: إنها اتصلت بزوجها وطلبت منه الحضور إلى منزل أسرتها لإنهاء الخلافات بينهما، ووافق زوجها على الصلح، وعقب دخوله المنزل قامت بمساعدة الآخرين بالإمساك به وتوثيقه بالحبال.

وأضافت المتهمة: إنها وباقي المتهمين ظلوا يتعدون عليه بالضرب وتكبيله وتصويره فى أوضاع مخلة بالهاتف المحمول لتأديبه حتى لا يقوم بالتشهير بها مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"- مقيمين بالقاهرة وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث "موثقًا بالحبـــال وبه عدة إصابات "كدمات وسحجات متفرقة بالجســـم.

وبمناقشة الأخيــــر قال إنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين زوجته قامت باستدراجه لمحل إقامتها طرف والدتهــا بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصولـــه باستعانتها بباقي المذكورين وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابـــات وتكبيله ووتصويره باستخدام (هاتف محمول "ضبط بحوزة إحدى المتهمات").

وبمواجهة المشكو فى حقهــــم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتشهير بالأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية