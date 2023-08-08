ننشر الصور الأولى للمتهم عبدالمولى بكري في مذبحة كفر غطاطي بالهرم

حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على الصور الأولى للمتهم بارتكاب جريمة كفر غطاطي بالهرم المتهم عبدالمولى بكري، منهي حياة زوجته وابنته والمتهم بالشروع في إنهاء حياة بناته الأربعة.

شهد كفر غطاطي بالهرم جريمة بشعة، عندما تجرد عامل خردة من مشاعره الإنسانية وأقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 من أولاده بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل الجثامين إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

عامل ينهي حياة زوجته وابنته ويصيب 4 آخرين من أولاده

بدأت الواقعة تلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 آخرين من أولاده في كفر غطاطي بالهرم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى مكان الواقعة.

تبين من المعاينة أن المتهم يدعى عبد المولى يبلغ من العمر 41 سنة يعمل عامل خردة قام بإنهاء حياة زوجته رانيا ربة منزل 40 سنة، وجنا عبد المولى 11 سنة، وإصابة كل من ملك 18 سنة، ومنة 15 سنة، وسجدة 5 سنوات، ومي 8 سنوات، بسبب خلافات زوجية، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة.

قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الوفاة، بينما جرى نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.