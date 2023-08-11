Final Fantasy VII: Ever Crisis إلى تأتي iOS و Android في 7 سبتمبر

Final Fantasy VII: Ever Crisis هي لعبة محمولة توسع قصة وكون FFVII، وستتوفر على iOS و Android في 7 سبتمبر.

أعلنت Square Enix لأول مرة عن لعبة الهاتف المحمول جنبًا إلى جنب مع عنوان عمل المعركة الملكي Final Fantasy VII The First Soldier مرة أخرى في عام 2021. كان من المفترض أن تظهر في عام 2022، لكن التأخير أدى إلى تأخير إصدارها، ولم تبدأ الشركة في اختبار تجريبي مغلق للعبة حتى يوليو من هذا العام.

تم تطوير Ever Crisis بواسطة Applibot، على الرغم من أن قدامى المحاربين فيFinal Fantasy ، Kazushige Nojima، و Yoshinori Kitase و Tetsuya Nomura شاركوا ككاتب سيناريو ومنتج تنفيذي ومدير إبداعي، على التوالي.

إنه يتميز بأسلوب فني يذكرنا بشخصيات تشيبي الأصلية لـ FFVII، ولكن مع لمسة - كما تلاحظ The Verge، فإن Cloud لديها أيدي فعلية في هذا الإصدار.

تعيد اللعبة سرد الأحداث من اللعبة الأصلية، بحيث يمكن للاعبين إعادة إحياء بعض أكثر لحظاتها شهرة، على الرغم من أنها تتضمن أيضًا الخلفية الدرامية للجندي الأول وقصص حول الشخصيات التي كانوا فيها أصغر سنًا. بالنسبة إلى طريقة اللعب، فهي تعتمد على نظام Active Time Battle الأصلي الذي تم تحسينه للجوال.

ستكون لعبة Ever Crisis مجانية، ولكن وفقًا لمراجعة Android Police للإصدار التجريبي المغلق، سيتعين على اللاعبين إنفاق الأموال على لعب "gacha" للحصول على أسلحة وعناصر أخرى. يمكن الآن للمعجبين الذين يرغبون في لعب اللعبة بغض النظر عن ذلك وبمجرد توفرها التسجيل المسبق لأي من الأنظمة الأساسية للجوّال أو كليهما.