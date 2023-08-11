تريزيجية بتشكيل طرابزون الرسمي أمام أنطاليا سبور في الدوري التركي

أعلن نيناد بيليكا، مدرب فريق الكرة الأول بنادى طرابزون سبور التركي عن تشكيله الرسمي لمباراة أنطاليا سبور تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري التركي.

تشكيل طرابزون الرسمي أمام أنطاليا في الدوري التركي

في حراسة المرمى: أورجكان شاكير

في الدفاع: بينكويتش، دينزفيل، سترايجر لارسن، إرين ألمالي

في الوسط: كوربيليس، باكاسيتاس، عمر عبدالقادر

في الهجوم: فيسكا،، بوزوك، تريزيجية

طرابزون التركي

و تنطلق صافرة أحداث مباراة طرابزون سبور ونظيره أنطاليا في الدوري التركي، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.