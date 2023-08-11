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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 947 حالة فى قافلة طبية بقرية افنيش بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية  بتنظيم قافلة طبية تنشيطية امس الخميس 10/8/2023 بقرية افنيش بإدارة نبروه  للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والغير سارية  حيث تم توقيع الكشف على 947 حالة

جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة في رفع المستوي الصحي والثقافي للمجتمع وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية والمهندس محمد البسيوني رئيس مجلس المدينة والدكتورة فاتن الستري مديرة الإدارة الصحية بنبروه

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على 268   حالة باطنة  و135    حالة أطفال 72 حالة جلدية 66 حالة عظام 198 حالة طب أسرة  154حالة مبادرات الصحة 54 تنظيم الأسرة والنسا. 

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بتقديم خدمات طبية متميزة وفي اطار خطة الرعاية الأساسية بالمديرية بعمل قوافل محدوده بالقرى بالتنسيق مع الادارات الصحية والشباب والرياضة ومجالس المدن. 